Companhias aéreas cancelam voos durante a Rio+20

A TAM e a Gol informaram que, em função do excesso de tráfego e da restrição no espaço aéreo no Rio de Janeiro, voos serão cancelados durante o evento Rio+20 (Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável), que começa nesta quarta-feira e vai até o dia 22 na capital fluminense. Ao todo, serão 55 voos comprometidos e, segundo as empresas, os passageiros serão informados sobre as mudanças e redirecionados para outros embarques da mesma companhia.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, a Gol afirma que 41 voos precisaram ser cancelados. São oito voos no dia 20, 30 no dia 22 e três no sábado, 23.

Para notificar seus clientes das alterações realizadas, a Gol está contatando os passageiros que tiveram a programação alterada, via telefone, SMS e e-mail. A companhia afirma ainda que as reacomodações serão providenciadas sem cobrança das taxas previstas e, caso os clientes prefiram cancelar a viagem, receberão o reembolso no valor integral dos bilhetes.

A TAM informou em nota que cancelará 12 voos no próximo dia 20 e outros dois no dia 22. Os clientes estão sendo informados sobre as mudanças e deverão ser reacomodados em outros voos da companhia, segundo a empresa.

O evento Rio+20 pretende reunir, durante nove dias, cerca de 110 líderes nacionais e uma legião de outras autoridades, diplomatas, estudiosos e ativistas da ecologia, e agentes da ONU para discutir e negociar decisões concretas que visem ao desenvolvimento sustentável.