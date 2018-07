Comparação mostra desproporção entre forças da Rússia e da Geórgia

O poderio militar da Geórgia é minúsculo se comparado ao da Rússia, apesar do treinamento e armamento recebido dos americanos e israelenses nos últimos anos. Ao todo, as tropas georgianas contam com cerca de 20 mil soldados, dos quais apenas aproximadamente 12 mil seriam preparados para o combate. Em contrapartida, a Rússia conta com mais de 1 milhão de soldados, 1,7 mil aviões e 6 mil tanques. Mesmo que apenas uma pequena parte deste poderio tenha sido enviado à Geórgia, não há muito que o Exército georgiano possa fazer para reagir uma vez que Moscou decida realizar uma ofensiva militar. Ofensivas Apesar de as Forças Armadas da Rússia não serem tão treinadas e eficientes quanto às dos seus parceiros ocidentais, a vantagem do país, especialmente no seu poder aeronáutico, foi decisiva. Mesmo assim, a ação militar da Rússia na Geórgia foi, até agora, relativamente contida se comparada com suas ofensivas durante os dois anos de guerra na Chechênia, quando a capital, Grozny, foi reduzida a escombros. Os bombardeios aéreos realizados pelas forças russas parecem ter sido esporádicos e programados principalmente para causar choque, ao invés de provocar destruição massiva. Certamente a iniciativa militar continua com a Rússia, e apesar da pressão para o fim do conflito, pouco parece atrapalhar Moscou para que consiga atingir quaisquer que sejam seus principais objetivos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.