Comparecimento maciço marca primária de New Hampshire

Os eleitores do Estado americano de New Hampshire estão comparecendo em peso às urnas nesta terça-feira para votar nas primárias que vão definir os candidatos que disputarão as eleições presidenciais americanas em 4 de novembro. O movimento dos eleitores reforça expectativas de uma grande participação do eleitorado na primária do Estado. O secretário de Estado de New Hampshire, Bill Gardner, disse esperar que 500 mil pessoas votem no processo. A primária de New Hampshire é considerada de grande importância para determinar as chances da candidata democrata Hillary Clinton de receber a nomeação do partido. A senadora e ex-primeira-dama ficou em terceiro lugar no caucus de Iowa, na semana passada, chegando atrás dos senadores Barack Obama, primeiro colocado e grande supresa da prévia, e John Edwards. Pesquisas de opinião indicam que desde então Obama abriu uma vantagem de pelo menos dez pontos sobre a sua principal rival e é o favorito entre os democratas para vencer a primária em New Hampshire. Os primeiros resultados mostram que Obama saiu na frente entre os democratas em duas pequenas seções, Dixville Notch e Hart's Location, por onde tradicionalmente os votações começam. Do lado republicano, o vencedor nessas duas seções, onde as urnas abriram antes de meia-noite, foi o senador do Arizona John McCain. Na maior parte do Estado, porém, a votação começou às 6h da manhã (9h em Brasília) e só será encerrada às 20h (23h em Brasília). Disputa republicana Hillary Clinton e os republicanos Rudy Giuliani e Mike Huckabee estavam nas urnas assim que elas foram abertas, numa tentativa de última hora de atrair votos. "Nós começamos muito atrás. Para nós, chegar entre os quatro primeiros seria uma vitória" disse Huckabee, vencedor da prévia de Iowa que era praticamente desconhecido alguns meses atrás. Romney, por sua vez, se disse confiante de que terá não só os votos dos republicanos, mas como dos eleitores independentes também. Depois de ficar em segundo lugar na batalha inaugural da disputa, em Iowa, Romney precisa de um bom resultado em New Hampshire para manter o ânimo da sua campanha. Tanto Huckabee como Romney estão ameaçados por John McCain, que depois de ver a sua campanha quase afundar no ano passado, apostou boa parte do seu tempo e dinheiro em New Hampshire. Embora tenha ficado em quarto em Iowa, McCain dá sinais de que está em vias de repetir o feito de oito anos atrás, quando superou George W. Bush e venceu a prévia do Partido Republicano no Estado. Pesquisas sugerem que o veterano político de 71 anos está à frente de Romney. Outros pré-candidatos republicanos deverão concentrar suas energias nos Estados que terão primárias mais tarde. O ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani está de olho na primária da Flórida, em 29 de janeiro, na esperança de dar impulso à sua campanha às vésperas da chamada Super Terça, dia em que 20 Estados realizam as suas primárias de uma só vez. O ator e senador Fred Thompson está em campanha na Carolina do Sul, onde os republicanos farão a sua primária no dia 19. A dos democratas será uma semana depois. Independentes Analistas dizem que o grande número de eleitores independentes de New Hampshire - cerca de 45% de todos os registrados - poderá ser determinante no resultado. Em Iowa, Obama causou forte impressão entre esses eleitores, que não são registrados nem como republicanos nem como democratas. Apesar do bom início do senador de Illinois e das pesquisas indicando que ele está abrindo vantagem, Hillary Clinton disse que "vai continuar" até o fim do processo de escolha do candidato democrata, em 5 de fevereiro, independentemente do resultado em New Hampshire. Hillary chega à primária democrata de New Hampshire em uma situação parecida com a de seu marido Bill Clinton em 1992: esperando uma volta por cima, depois de um mau começo em Iowa. Há 16 anos, Clinton conseguiu se recuperar do fracasso de Iowa, chegando em segundo lugar em New Hampshire e pavimentando a arrancada para a indicação democrata. A temporada das primárias começa em janeiro e dura até junho. Durante o processo, os candidatos lutam dentro dos principais partidos - o Republicano e o Democrata - pela indicação para concorrer à Presidência. Iowa e New Hampshire não vão produzir um candidato de nenhum dos dois partidos, mas podem aumentar as chances dos concorrentes rumo às primárias em Estados maiores.