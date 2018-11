Competição premia fotos tiradas por crianças e adolescentes

A dramática foto de uma gaivota em uma geleira na Noruega foi a grande vencedora do prêmio de fotografia jovem "RSPCA Young Photographer Awards" em 2010.

A imagem foi capturada por Catriona Parfitt, de 17 anos, durante uma viagem de férias com a família no arquipélago de Svalbard.

"A composição é perfeita com a gaivota orgulhosa no topo de seu reino. A luz dá aquele clima especial do Ártico e o ambiente é tão belo com as facetas e formas deste iceberg azul", elogiou o premiado fotógrafo Danny Green, um dos jurados.

A competição, organizada pela ONG britânica de proteção aos animais RSPCA, tem uma categoria para jovens entre 12 e 18 anos e outra para crianças abaixo dos 12 anos, além de um prêmio para a melhor foto de bichos de estimação e outro para o melhor portfólio, sempre com imagens de animais.

A vencedora na categoria infantil foi Alicia Hayden, de 10 anos, com a imagem de uma mosca-das-flores.

"Estamos sempre procurando algo original que capture a personalidade do animal. Isso não é fácil de se conseguir e algumas das imagens são tão belas que eu fiquei chocado ao descobrir a idade dos fotógrafos", disse Matt Baker, outro dos jurados da competição.

