Complexo da Maré não tem presença de fuzileiros navais Apesar da previsão de que haveria um esquema de reforço da segurança garantido pela Marinha para as eleições em seis favelas do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, até as 8h20 deste domingo não havia fuzileiros navais nas comunidades Fogo Cruzado e Timbau. Há dezenas de pessoas fazendo boca de urna e circulando com bandeiras de candidatos nas proximidades da Escola Municipal Bahia, um dos locais que concentra a maior quantidade de eleitores na Maré, às margens da Avenida Brasil.