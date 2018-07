Complexo do Alemão no Rio recebe mais duas UPPs Um ano e nove meses após a ocupação pelo Exército dos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, o governo do Estado completou a implantação da política de pacificação dos complexos com a inauguração de duas novas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Ao todo, são oito unidades cobrindo a região, com cerca de 2.160 homens atuando no patrulhamento das favelas.