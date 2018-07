Complexo soja lidera exportação do agronegócio em fevereiro

A receita com as vendas externas da soja foi de 1,18 bilhão de dólares, incremento de 130 por cento ante fevereiro de 2011, o que elevou a participação da oleaginosa a quase 20 por cento do total exportado pelo agronegócio brasileiro.

As exportações totais do agronegócio renderam 5,9 bilhões de dólares, ou 11,8 por cento maiores ante fevereiro de 2011. Já as importações, 5 por cento maiores no ano, somaram 1,3 bilhão de dólares no período.

Com isso, o saldo da balança comercial do agronegócio registrou superávit de mais de 4 bilhões de dólares, segundo o levantamento do ministério.

Outros segmentos exportadores que tiveram destaque nesse mês foram as carnes (1 bilhão de dólares), complexo sucroalcooleiro (865 milhões de dólares), produtos florestais (746 milhões de dólares) e café (584 milhões de dólares).

Os cinco principais setores mencionados responderam por 75 por cento das exportações de fevereiro deste ano.

Na análise por país, o levantamento do ministério aponta um salto de 171,5 por cento das vendas para a China. Os principais destinos das exportações do agronegócio foram a Ásia (1,560 bilhão de dólares), a União Europeia (1,797 bilhão de dólares) e África (695 milhões de dólares).

(Por Fabíola Gomes)