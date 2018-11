Complexo viário em SP será interditado para limpeza

Segundo a CET, o desvio para os veículos que seguem no sentido Anchieta será realizado pelo contra fluxo do túnel no sentido Imigrantes e o fluxo dos motoristas que seguem para a Imigrantes será direcionado para as ruas do Boqueirão e Ribeiro Lacerda e Avenida Professor Abraão de Morais.

Devido à interdição do túnel, a CET recomenda que os motoristas, ao avistarem a canalização de orientação, reduzam a velocidade dos veículos para maior segurança na via. A engenharia de campo da CET vai acompanhar a interdição e orientar motoristas e usuários.