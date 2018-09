Composição quebra e prejudica linha 1 do Metrô do Rio Um problema técnico prejudica a circulação na Linha 1 do Metrô do Rio de Janeiro desde o início da operação de hoje. Segundo o Metrô, uma composição de manutenção da via, que faz inspeção nas linhas, quebrou entre as estações Estácio e Central, no sentido centro.