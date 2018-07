Compositores reverenciam obra de Dorival Caymmi O compositor Dorival Caymmi, falecido hoje, teve suas composições gravadas por diversos artistas como Carmem Miranda, Chico Buarque e Tom Jobim e é reverenciado no meio musical. "Ele é a maior inspiração da música brasileira e minha também. Ele passou por todas as fases da música brasileira, inclusive a Bossa Nova", disse o cantor e compositor Carlos Lyra. Um dos orgulhos do compositor carioca é Dorival ter dito que gostaria de ter feito a música "Primavera", de autoria de Lyra com Vinícius de Moraes. "Caymmi é para sempre. Não vai morrer nunca", afirmou. Outro intérprete e compositor da Bossa Nova, Marcos Valle, amigo da família Caymmi, concorda que Dorival foi fundamental para o movimento. "Quando eu era bem garoto ouvia muito a música de Dorival Caymmi. Teve uma influência total daqueles sambas sofisticados que ele fazia na Bossa Nova e na minha música também". Para Valle, "Caymmi e Tom Jobim, até mais que Ary Barroso, são os maiores compositores da história da música brasileira". Ele ressaltou a sofisticação das harmonias nas canções de Dorival e a "maneira de cantar, a malícia" do baiano como intérprete. O compositor, pianista e arranjador Cristóvão Bastos também destacou a sofisticação de Caymmi. De acordo com Bastos, a folclórica preguiça baiana associada ao compositor é uma mistificação de uma preocupação grande de Caymmi com o acabamento. "Ele é um dos grandes gênios da música brasileira, um a referência para todo mundo", disse "E entre as obras dele ainda tem a Nana, que é uma intérprete maravilhosa, o Dori, compositor, e o Danilo, intérprete e compositor", comenta, referindo-se aos três filhos deixados por Caymmi. O clarinetista e arranjador Paulo Moura é outro que considera que "a contribuição do Caymmi à música brasileira é importantíssima". Moura destacou que o trabalho de Dorival foi fundamental na transição para a bossa nova. "Já no início dos anos 50, ele apontava para uma modernização da harmonia brasileira, que foi se desenvolvendo até chegar à bossa nova", disse o músico, que gravou um disco instrumental apenas com composições de Caymmi. Os dois conviveram como jurados no prêmio Sharp de música. "Eu admirava muito sua conversa e suas posições. É como o João Gilberto falou: com Dorival Caymmi a gente aprende tudo".