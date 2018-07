Compostagem caseira é aposta da Prefeitura de SP A Prefeitura de São Paulo realiza de sexta-feira, 30, a domingo, 1º, a 4ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, em que vai colocar à discussão da população, representada por 800 delegados da sociedade civil e do governo, uma proposta para a cidade lidar com seus resíduos sólidos.