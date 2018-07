Compra de remédios pode ser alvo do TCU

Dias cita dados da reportagem do Estado de ontem, como o mapeamento do banco público de compras mostrando que o ministério pagou mais por 17 dos 21 itens analisados. "A diferença entre o que saiu do caixa do governo e o menor preço encontrado no mercado, em compras feitas este ano no programa, ultrapassa meio bilhão de reais", relata.

No outro requerimento, o tucano quer saber como o ministério determina o valor do reembolso feito ao setor privado, indaga se é feito algum tipo de levantamento para comparar os preços que paga ao setor privado e os preços encontrados no mercado, e sobre a diferença entre esses preços. / ROSA COSTA