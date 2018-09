Comprar Bilhete Único vira 'caça ao tesouro' em SP Os paulistanos que querem utilizar o Bilhete Único estão com dificuldades para adquirir o cartão, que pode ser utilizado como pagamento da tarifa nos ônibus municipais, no Metrô e na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Principalmente nas cabines da rede Pague Express, que ficam nas estações do metrô, o bilhete é artigo raro. A São Paulo Transporte (SPTrans), empresa que cuida do transporte coletivo na cidade, diz que não faltam cartões.