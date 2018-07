Compras de minério de ferro na China estão em ritmo lento

Siderúrgicas chinesas não estão correndo para comprar minério de ferro dado o cenário obscuro sobre a demanda por aço, mas não estão fechando suas portas para negócios uma vez que mineradoras, lideradas pela Vale, continuam empurrando cargas para o mercado spot.

"Ainda há algum interesse de compra porque os participantes do mercado sentem que a tendência de queda dos preços é limitada", disse um trader do mercado físico de minério de ferro em Cingapura.

"Eles sentem que o produto com gradução de 62 por cento vai oscilar entre 125 dólares e 135 dólares no curto prazo e têm buscado o reabastecimento. No entanto, eles querem ter certeza de que vão conseguir os melhores acordos no mercado."

O contrato de referência do minério com 62 por cento de ferro recuou 0,8 por cento, para 133 dólares por tonelada nesta terça-feira, de acordo com o índice de referência Platts.

Os preços ofertados para o minério de ferro importado na China estavam estáveis na quarta-feira, após subirem um dólar por tonelada na terça, com base em dados da consultoria Umetal.

Há uma demanda particularmente boa para minério de ferro australiano. A BHP Billiton vendeu uma carga de 62,7 por cento de teor de ferro a 136,2 dólares por tonelada no início desta semana, disseram operadores.

Mas cargas com maiores teores de ferro da Vale foram vendidas mais barato, com material de 64,01 por cento vendido a 136,50 dólares e de 63,8 por cento a 133,56 dólares a tonelada em leilões desta semana, disseram traders.

Os preços do minério de ferro de referência caíram quase 4 por cento este ano, com a demanda lenta por aço na China limitando o apetite pela matéria-prima.

Mas o declínio dos preços é também limitado, com a maioria das usinas chinesas continuando a operar com plena capacidade, exigindo a manutenção de estoques de minério de ferro consideráveis.