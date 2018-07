Compras especulativas elevam preço do milho O preço futuro do milho fechou ontem em forte alta na Bolsa de Chicago (CBOT). O contrato mais negociado, com vencimento em dezembro, registrou valorização de 4,26%, cotado a US$ 3,92 o bushel no encerramento dos negócios. Especuladores abriram posições de compra em todo o segmento de commodities em operações de hedge contra o enfraquecimento do dólar. O pregão do milho teve poucos negócios, o que facilitou o rali. As bolsas americanas não abrem hoje devido à celebração do Dia de Ação de Graças.