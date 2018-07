Compras públicas e setor de construção civil fazem diferença Até 2050, calcula-se que 90% da população mundial estará em centros urbanos. Segundo o Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais (Iclei), o poder de compra do Estado pode ser motor de transformações nas cidades. "No Brasil, as compras públicas representam 15% do PIB", diz a coordenadora de projetos Gabriela Alem Appugliese.