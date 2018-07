Comprimidos paraguaios são apreendidos no PR A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na quinta-feira, 23, mais de 22 mil comprimidos de Pramil, um estimulante sexual paraguaio, que seriam levados do Paraná para o Rio de Janeiro. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na Rodovia BR-277, em Laranjeiras do Sul, no Paraná. Os comprimidos estavam dentro de caixas de som, no bagageiro de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu - Rio de Janeiro e pertenciam a um passageiro paraguaio de 31 anos, que foi preso.