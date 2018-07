Computação em nuvem prejudica crescimento das receitas da SAP

As receitas do quarto trimestre com software e serviços ligados a software subiram 3 por cento, para 4,38 bilhões de euros (5,95 bilhões de dólares), abaixo das estimativas de 4,48 bilhões de euros.

Excluindo efeitos de câmbio, o número subiu apenas 8 por cento, a taxa mais lenta em um ano.

A SAP, que deverá publicar resultados trimestrais completos em 21 de janeiro, havia alertado em outubro que as flutuações do câmbio poderiam prejudicar o lucro e receita de 2013, destacando o enfraquecimento do dólar norte-americano e do iene contra o euro na época.

As receitas também são afetadas pela migração para a computação em nuvem porque os pagamentos para serviços baseados em nuvem são feitos a prestações, e não à vista. No entanto, a expectativa é que esse efeito seja anulado no longo prazo.

O lucro operacional do quarto trimestre, excluindo itens especiais, subiu 6 por cento, para 2,09 bilhões de euros, ante uma previsão de 2,1 bilhões de euros do consenso do mercado. Excluindo efeitos cambiais, o lucro teria crescido 14 por cento, disse a SAP.

(Por Maria Sheahan)