Computadores da Petrobrás e de prefeitura tucana atacaram site de Marina, diz campanha

Um computador da Petrobrás e outro de uma prefeitura comandada pelo PSDB no Rio Grande do Sul foram usados para um ataque de hackers ao site da campanha da candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, disse nesta terça-feira, 30, o coordenador da campanha Walter Feldman.

Segundo ele, o ataque realizado na madrugada de 12 de setembro deixou o site da campanha cerca de cinco horas fora do ar. A equipe de tecnologia da candidata do PSB detectou que o ataque contou com 1.365 computadores que realizaram 4 milhões de acessos ao site em 16 minutos, tirando-o do ar.

Feldman disse que a equipe da campanha conseguiu detectar, por enquanto, três computadores envolvidos: um da Petrobrás, um da prefeitura gaúcha de Ivoti, comandada pelo PSDB, e um da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).