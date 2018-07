Comunicação com Chile está interrompida, diz Itamaraty O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que não conseguiu contato com nenhum brasileiro e autoridades competentes no Chile após o terremoto de 8,8 graus de magnitude na escala Richter que atingiu o país nesta madrugada. Segundo a assessoria de imprensa da pasta, não há comunicação com o país atingido devido à total interrupção dos sistemas e meios de comunicação.