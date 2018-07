Comunicações irá apurar exposição de Maisa no SBT

A abertura do procedimento administrativo foi de início rechaçada pelo Ministério das Comunicações. No dia 22 de maio, o MPF-SP enviou ofício ao governo federal sugerindo a apuração do caso. Em resposta, o ministério alegou que não há na atual legislação de Serviços de Radiodifusão "nada que obrigue a instituição a atuar no incidente".

A justificativa foi rebatida pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão, Jefferson Aparecido Dias: "O artigo 114 do Regimento Interno do Ministério das Comunicações coloca como obrigação do órgão promover instauração de procedimento administrativo visando apurar infrações de qualquer natureza referentes aos serviços de radiodifusão", afirmou. O MPF-SP ainda ressaltou que o Ministério das Comunicações devia apurar o incidente sob pena de cometer improbidade administrativa por omissão. Na tarde de hoje, o Ministério das Comunicações mudou de ideia e decidiu acatar a recomendação.