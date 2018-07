Comunidade árabe planeja centro cultural em São Paulo

"Será um marco cultural e uma referência na cidade", disse. Ele já está conversando com arquitetos e diz que pretende desenvolver um projeto equiparável à Casa Árabe, da Espanha, e ao Instituto Árabe, de Paris. A comunidade de árabes e descendentes no Brasil é estimada em 12 milhões de pessoas, com forte concentração no Estado de São Paulo, mas presente em praticamente todos os municípios brasileiros. O domínio é de sírio-libaneses.

"Queremos mostrar a importância da comunidade no Brasil e também a história cultural do mundo árabe, que teve notáveis avanços nas artes e nas ciências absorvendo o conhecimento da antiga Pérsia e da Grécia antiga, enquanto a Europa mergulhava no obscurantismo da Idade Média", disse o presidente da Câmara Árabe. "É uma cultura muito rica e cuja dimensão ainda é pouco conhecida, apesar de estar muito presente nos hábitos e na vida dos brasileiros", completa.

Shahin disse que o projeto ainda está na fase inicial e que a Câmara pretende buscar apoio dos governos do Brasil e dos países da comunidade árabe. O centro deverá ter museu para receber relíquias da cultura árabe que estão espalhados pelo mundo e também cinema, teatro e espaço para eventos.

Exemplos

O Instituto Mundo Árabe, em Paris, citado como exemplo para o centro cultural árabe em São Paulo, é um imponente e moderno edifício que abriga museu, biblioteca, centro de documentação e espaço para exposições e apresentações de música, cinema, teatro e dança.

A Casa Árabe da Espanha é uma instituição pública espanhola criada em 2006. Com sedes em Madri e Córdoba, ela funciona como centro de estudos e conhecimento sobre o mundo árabe e um ponto de apoio da diplomacia espanhola para os países árabes.