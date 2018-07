Comunidade carente sofre com invasões

Os ribeirinhos da comunidade Português refletem as condições precárias do município mais pobre da Calha Norte, o Faro. Em 2008, segundo o IBGE, o PIB per capita da cidade foi de apenas R$ 1.928 por ano, ou R$ 160 por mês, contra um valor médio da região de R$ 6.155.

No Português, que fica dentro da Floresta Estadual do Faro, encontramos uma comunidade quase fantasma, com casas fechadas e população desanimada. Somente Luiz Cortez de Moura, de 89 anos, o primeiro a chegar ao local há mais de 30 anos, conversou com a reportagem.

"Isso aqui (a terra) eu não comprei, vim para cá atrás de castanha e quando cheguei me agradei, porque dava tudo, milho, mandioca, banana, feijão. Botei gado. Aí veio essa arrumação da Sema (Secretaria do Meio Ambiente) e me atrapalhou muito", reclama sobre a criação da unidade de conservação.

O plano de manejo da Flota, publicado em 2001, permite roça, mas não gado, então houve um acordo para que a comunidade diminuísse o rebanho ao longo de cinco anos, enquanto buscava uma alternativa econômica, até eliminá-lo completamente.

"Já foram discutidas as regras de uso do local. Eles podem, por exemplo, abrir roçado, preferencialmente em área degradada. Os termos foram apresentados, mas a verdade é que não vem ninguém para ajudar a trazer as alternativas", afirma Jakeline Pereira, do Imazon. A gestão das unidades de conservação estaduais está em Belém (mais informações na pág. H04).

O maior problema é que sem essa gestão, a comunidade está sofrendo com a invasão de madeireiros e de pescadores de outras regiões. "Puseram essa placa (com o nome da flora) aqui na frente, mas não tá preservado nada. Placa não anda nem fala. Disseram que ia aumentar o pescado quando foi criada, o que aumentou foi a pescaria de gente de fora", diz Moura. "Lei dá alternativa, mas cadê recurso? Se nem merenda chega."

No desespero, às vezes os moradores ligam para Jakeline e dão a ficha completa dos madeireiros, mas mesmo ela acionando a fiscalização, hoje a prioridade do governo é combater os focos de desmatamento na região centro-oeste do Estado. / G.G.