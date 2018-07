Comunidade coreana invade desfile da Vila Maria A escola Unidos de Vila Maria levou para a avenida em São Paulo na madrugada deste domingo uma homenagem à Coreia do Sul e aos 50 anos da imigração coreana no Brasil. Para isso, contou com a ajuda dos protagonistas dessa história. Cerca de 800 coreanos e descendentes estiveram no desfile, segundo Marco Latorre, da Diretoria Social da agremiação. "A maioria reside no Brasil, mas alguns vieram da Coreia só para participar", disse.