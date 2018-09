Comunidade do Orkut incentivava a agressão

Na página, retirada da internet após a divulgação do caso, os estudantes explicam a "brincadeira que virou mania no InterUnesp de Araraquara 2010".

O líder da comunidade, identificado como Tiago Kodic, ensina: "Quando você estiver numa balada/festa/baile com seus amigos e já tiver tomado algumas/várias, ache a mina mais gorda da balada, daí um de vocês chega nela por trás e coloca os braços em volta dela. Então sussurre no ouvido dela "você é a coisa mais gorda que eu já vi" e vê quanto tempo você consegue segurar!"

Nas regras, os agressores estabelecem que "todo peão deve permanecer oito segundos segurando a gorda". O tempo é reduzido para cinco segundos se ele "segurar com uma mão só".

Um parágrafo fala sobre o corpo da vítima, que deve ser "bem grande", e destaca a premiação a ser dada à "gorda bandida" - possível referência a um touro difícil de ser montado -, um sanduíche gigante. As "gordas bandidas", explica a comunidade, são mais valiosas. "Quanto maior o número de coices despejados, mais pontos." O internauta Daniel comenta: "Da primeira montaria eu me lembro como se fosse ontem. Mas, como eu era inexperiente e ela era uma bandida, eu fiquei apenas três segundos." Outro, identificado como Goyano, anuncia o "World Chicks Championship Rodeo" para 2011. "Contamos com a presença de todos os bravos toureiros."