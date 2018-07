Comunidade pede título de terra quilombola

Jakeline Pereira, pesquisadora do Imazon e coordenadora de projetos na Calha Norte, explica que madeireira só não entra hoje porque eles estão numa unidade de conservação que, apesar de não ter gestão, tem monitoramento por satélite. E a comunidade está a menos de meia hora de uma base do ICMBio. Por ali não tem como passar um barco com madeira sem ser visto. Mas se for privatizada, a decisão sobre o que fazer com a terra seria dos quilombolas.

O Imazon defende a recategorização da Flota em Resex (Reserva Extrativista), modelo de unidade de conservação em que aumentam as possibilidades de uso dos produtos florestais e não florestais. De todo modo, lembra Jakeline, hoje a Flota já permite o turismo com controle. Sem gestão, no entanto, os moradores parecem nem saber que podem fazer, muito menos como. O assunto está sendo discutido com a população. / G.G.