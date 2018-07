Comunidades terapêuticas tratarão vício Resolução aprovada hoje no Conselho Nacional de Saúde abre espaço para que comunidades terapêuticas participem do tratamento de dependentes de droga - e recebam por isso. O texto, com diretrizes na área de saúde mental, prevê parcerias com entidades da sociedade civil na prevenção, promoção e apoio ao tratamento de pacientes dependentes de drogas, desde que respeitadas as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Proposto pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o trecho provocou polêmica. Parte dos integrantes do colegiado considera necessário um debate maior sobre a participação das comunidades terapêuticas na assistência de pacientes dependentes. Padilha, no entanto, insistiu com a mudança. Por fim, a medida foi aprovada.