Comunidades Vidigal e Chácara do Céu terão UPP própria As comunidades do Vidigal e da Chácara do Céu, vizinhas à Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, e ocupadas em 13 de novembro, na mesma operação em que as forças de segurança entraram na Rocinha, vão ganhar em janeiro uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) própria. A decisão foi anunciada ontem pela Secretaria Estadual de Segurança do Rio.