Estão abertas as inscrições para a oficina "A redação no vestibular Unicamp", sobre as características da nova prova de redação no processo seletivo. Os interessados devem se inscrever no site comvest.unicamp.br, até as 17 horas de sexta-feira, dia 21. A taxa é de R$ 40. A oficina será realizada em dois dias, 19 e 26 de junho, das 9 às 13 horas, no câmpus da universidade, em Campinas.