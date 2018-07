Conab corta projeção de safra e exportação de soja do Brasil

A redução reflete as condições climáticas adversas, após a estiagem que afetou os principais Estados produtores da região Sul do País, e também parte da região Sudeste e o sudoeste de Mato Grosso do Sul.

"A gravidade climática afetou principalmente as lavouras de milho e soja no Rio Grande do Sul e no Paraná, uma vez que se encontram predominantemente nas fases críticas de floração e frutificação", informou a Conab.

Na temporada passada, o Brasil, segundo produtor e exportador global da oleaginosa, colheu um recorde de 75,32 milhões de toneladas, segundo a Conab.

A estatal estimou a exportação da oleaginosa neste ano-safra em 31,8 milhões de toneladas, contra as 32,4 milhões de toneladas embarcadas no ciclo anterior.

A projeção para a safra total de milho foi elevada a 61,7 milhões de toneladas, ante as 60,83 milhões de toneladas estimadas no último relatório.

"O incremento se deve à recuperação de parte da lavoura do milho primeira safra e do crescimento do milho segunda safra", informou no relatório.

A Conab prevê um aumento de produção para o milho segunda safra de 5,2 por cento, para 3.838 quilos por hectare, fruto dos investimentos em híbridos de alta tecnologia e em maquinário.

A projeção para o algodão ficou estável em 2 milhões de toneladas ante o relatório de fevereiro. No ciclo anterior, o Brasil produziu 1,95 milhão de toneladas da pluma.

(Por Fabíola Gomes)