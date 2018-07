Conab eleva estimativa de exportação de milho 11/12 para 16 mi t

No levantamento do mês passado, a Conab havia estimado as exportações do Brasil em 14 milhões de toneladas.

Na temporada anterior, o país exportou 9,31 milhões de toneladas.

Em 11/12, os exportadores do Brasil tiram proveito de uma safra recorde de milho .

A Conab manteve a previsão de exportação de soja do Brasil no ciclo 11/12 em 31,25 milhões de toneladas, estável ante agosto, e contra um recorde de 33 milhões de toneladas na temporada anterior.

(Por Roberto Samora)