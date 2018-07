Conab eleva estimativa de safra de soja do Brasil a 83,42 mi t Já em fase de colheita, a safra brasileira de soja encaminha-se para registrar um recorde de 83,42 milhões de toneladas, com a crescente estimativa de área plantada superando perdas pontuais com o clima seco em Estados do Sul do país, disse nesta quinta-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu quinto levantamento para a temporada 2012/13.