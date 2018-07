Conab eleva estimativa de safra de soja do Brasil para 83,42 mi t A safra de soja do Brasil na temporada 2012/13 foi estimada nesta quarta-feira em 83,42 milhões de toneladas, uma alta em comparação com a previsão anterior, de 82,68 milhões, segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgado nesta quinta-feira.