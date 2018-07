Conab eleva previsão para safra de soja do Brasil a 86,57 mi t A safra brasileira de soja deve chegar a um recorde de 86,57 milhões de toneladas em 2013/14, disse nesta quinta-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em um levantamento que elevou a projeção em cerca de meio milhão de toneladas, devido a melhorias na produtividade principalmente no Rio Grande do Sul.