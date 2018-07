Conab eleva previsões de exportação de soja e milho do Brasil

Na temporada 11/12, a Conab prevê uma exportação de soja de 32,6 milhões de toneladas.

De acordo com a Conab, as vendas externas devem aumentar, entre outros motivos, pela maior demanda chinesa, cujas importações devem crescer de 7 a 10 por cento. A China é o maior importador global da oleaginosa.

Além disso, estatal prevê uma produção recorde no Brasil em 12/13. Na safra passada, o país registrou perdas por conta da seca.

Já as exportações de milho 2012/13 foram estimadas em 15 milhões de toneladas, estável em relação ao relatório do mês passado.

Para a temporada 2011/12, as vendas do grão foram revisadas para um recorde de 20,5 milhões de toneladas, ante as 19 milhões previstas em novembro.

A Conab afirmou que a projeção das exportações do cereal deve se realizar uma vez que "ainda existem compromissos com negociações externas e os Estados Unidos continuam dando prioridade na comercialização do milho para a demanda interna", aumentando o espaço do produto brasileiro no mercado internacional.

(Por Patrícia Monteiro)