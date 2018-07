Conab eleva safra de grãos do Brasil para recorde de 146,9 mi t

Se confirmado esse volume, a produção será 8,7 por cento maior que as 135,1 milhões de toneladas da safra 2008/09, de acordo com o oitavo levantamento de grãos da entidade. O recorde anterior era da safra 2007/08, quando o país produziu 144,1 milhões de toneladas.

"Esse resultado se deve à maior utilização de tecnologia, comportamento que vem se observando no decorrer dos últimos anos, aliado às condições climáticas favoráveis durante o desenvolvimento das lavouras", disse a Conab.

A área cultivada no país em 2009/10 foi estimada pela Conab em 47,5 milhões de hectares, queda de 0,4 por cento ante 2008/09.

Dentre as principais culturas, o milho segunda safra e soja apresentaram crescimento da área cultivada ante a temporada anterior, respectivamente de 1,7 e de 6,9 por cento, para 5 milhões e 23,2 milhões de hectares.

MILHO

A previsão para a safra total de milho subiu de 54,1 milhões anteriormente para 54,2 milhões de toneladas, alta de 6,2 por cento ante as 51 milhões de toneladas da safra passada.

A primeira safra de milho foi elevada para 33,9 milhões de toneladas, contra 33,4 milhões em abril e 33,5 milhões em 2008/09.

"O clima foi favorável na maioria das regiões produtoras, com desenvolvimento vegetativo, floração, granação e colheita transcorrendo normal", afirmou a Conab.

Já a safrinha foi reduzida de 20,7 milhões de toneladas na estimativa anterior para 20,3 milhões nesta quinta-feira, ante 17,3 milhões em 2008/09.

"Existem situações pontuais de períodos de deficiência hídrica, principalmente no Mato Grosso e Goiás, que sinalizam perda de produtividade, principalmente naquelas áreas que estão na fase de floração e granação."

A estimativa da área cultiva com a primeira safra é de 8 milhões de hectares, redução de 13,2 por cento em relação a 2008/09, o que segundo a Conab está relacionado ao grande volume do produto no mercado e preços abaixo do esperado.

OLEAGINOSAS

Já a estimativa para a safra 2009/10 de soja passou de 67,4 milhões de toneladas em abril para 67,9 milhões, o que representa também um aumento 18,7 por cento em relação aos 57,2 milhões de toneladas de 2008/09.

De acordo com a Conab, a atual safra, cuja colheita praticamente já foi encerrada, foi beneficiada por vários fatores, como "preços mais atraentes e perspectivas futuras de mercado mais atrativas comparativamente às culturas concorrentes, e a antecipação do período das chuvas...".

A safra 2009/10 de algodão em pluma foi mantida pelo órgão em 1,27 milhão de toneladas, contra 1,21 milhão em 2008/09. A área plantada é de 836 mil hectares, queda de 0,9 por cento ante a temporada anterior.

TRIGO

A Conab também realizou sua primeira estimativa para a safra 2010 de trigo, prevista em 5,1 milhões de toneladas, praticamente estável ante 2009, quando o Brasil produziu 5 milhões de toneladas.

Entretanto, o órgão destacou que há uma indefinição quanto à área que será cultivada devido ao comportamento do mercado até o momento.

Ainda assim, "está prevista uma diminuição considerável da área cultivada" em relação a 2009, quando foram plantados 2,4 milhões de hectares, numa safra em que as lavouras foram prejudicadas pelo clima.

(Por Camila Moreira)