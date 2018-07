Conab estima safra de soja do Brasil em recorde de 82,6 mi t A safra de soja do Brasil na temporada 2012/13 foi estimada nesta quinta-feira em um recorde de 82,6 milhões de toneladas, perto do ponto mais alto do intervalo da previsão do mês anterior, de acordo com levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).