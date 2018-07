Conab prevê redução da safra de milho do Brasil em 12/13 A safra de milho do Brasil na temporada 2012/13 foi estimada nesta quinta-feira em 71,9 milhões de toneladas, o que representaria uma queda na comparação com a colheita passada, quando o país teve um recorde, de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).