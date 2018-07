Conab reduz previsão da safra de soja 12/13 para 81,94 mi t

"O atraso provocado pelo clima no início do plantio, especialmente na região centro-sul, principal região produtora, e a ocorrência de chuvas na colheita repercutiram nos níveis de produtividade, provocando uma redução das estatísticas", disse a entidade em seu relatório.

A Conab destacou que a região do Matopiba, composta por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, foi bastante afetada pela estiagem.

"O cerrado piauiense e o oeste baiano, apresentaram reduções recordes em comparação com a temporada anterior", disseram os técnicos.

Em 2011/12, a produção de soja no país atingiu 66,38 milhões de toneladas.

SEGUNDA SAFRA RECORDE

A Conab estimou a safra total de milho em 77,45 milhões de toneladas, em alta ante os 76,07 milhões de toneladas da estimativa de março.

O maior crescimento nas estimativas ocorreu na segunda safra, que foi projetada em um recorde de 42,68 milhões de toneladas, ante 41,27 milhões no relatório de março e contra 39,11 milhões de toneladas na temporada 2011/12.

Apesar de atraso no plantio da segunda safra, provocado por chuvas no momento da colheita da soja (que dá lugar ao milho), a Conab verificou um grande movimento de semeadura do cereal, mesmo fora do período ideal.

"A explicação para tal decisão está ligada ao fato de que os preços de milho, por ocasião do plantio, ainda se mostravam atrativos, comparativamente ao dos demais produtos".

As excelentes condições climáticas em todos os Estados produtores criam a expectativa de bons rendimentos no decorrer do desenvolvimento das lavouras, disse a Conab.

"O forte incremento da área plantada cria a expectativa de recordes na produção nacional da segunda safra de milho", afirmou.

Em seu relatório de abril, a Conab manteve praticamente estável sua estimativa para a primeira safra de milho, estimada em 34,76 milhões de toneladas, abaixo das 34,79 milhões em março.

