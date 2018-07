Conab reduz previsão de safra de soja do Brasil; mantém milho

A estatal citou problemas climáticos em seu relatório que apontou a revisão.

"Na região Centro-Oeste, sobretudo, no Estado de Mato Grosso, as chuvas excessivas de janeiro e fevereiro atrasaram a colheita da oleaginosa, e em consequência o plantio do milho segunda safra, e causou perdas na qualidade", disse a Conab.

Apesar da redução, a produção de soja do Brasil ainda será recorde, superando as 75,3 milhões de toneladas da safra 2010/11. Na temporada passada (2011/12), o país colheu 66,4 milhões de toneladas, com a colheita sendo afetada por uma seca no Sul.

A safra de milho total do Brasil 12/13 foi estimada em 76,1 milhões de toneladas, estável ante projeção de fevereiro, mas também um volume recorde que supera o registrado no ano passado (73 milhões de toneladas).

(Por Roberto Samora)