Conab reduz previsão para soja 11/12; eleva a de milho

Na previsão de outubro, a Conab havia previsto uma safra de soja entre 72,18 milhões e 73,29 milhões de toneladas. Na temporada passada, o Brasil (segundo produtor e exportador global da oleaginosa) colheu um recorde de 75,3 milhões de toneladas, segundo a Conab.

A Conab reduziu no segundo levantamento a sua previsão de plantio de soja em relação ao primeiro, o que explica a queda na estimativa.

Agora a estatal prevê uma área variando de 24,40 a 24,90 milhões de hectares, contra 24,65 milhões a 25,03 milhões de hectares na primeira estimativa.

Ainda assim, o Brasil pode ter um plantio recorde de soja --na safra passada, o plantio foi de 24,2 milhões de hectares.

A expectativa de produção menor, no entanto, ocorre por conta das produtividades recordes registradas no ciclo anterior, as quais a Conab considera que não se repetirão em 2011/12.

"A estimativa da produção depende de fatores que interferem na produtividade durante o ciclo. Os dados serão consolidados, à medida que estes fatores forem perdendo a interferência na produção, no decorrer dos próximos levantamentos", explicou a estatal em relatório.

Os trabalhos de semeadura da safra de soja, a principal cultura do Brasil, estão adiantados em relação à temporada anterior.

A previsão para a safra total de grãos do Brasil em 11/12, portanto, foi reduzida para o intervalo de 157,2 milhões a 160,52 milhões de toneladas, principalmente por conta do corte previsto para a produção de soja, mas também refletindo previsões menores para as safras de arroz, feijão e sorgo.

Na safra passada, o Brasil teve uma produção total de 162,9 milhões de toneladas.

A estimativa da Conab para a safra de soja é inferior a de consultorias privadas , que estimam até 75,5 milhões de toneladas. A indústria da oleaginosa também tem uma previsão maior que a do governo. Na terça-feira, a Abiove estimou a nova safra em 74,6 milhões de toneladas.

MILHO, ALGODÃO, TRIGO

Por outro lado, a Conab elevou a estimativa da área na primeira safra de milho para até 8,7 milhões de hectares, contra até 8,4 milhões de hectares na previsão de outubro, versus 7,9 milhões de hectares na temporada anterior.

"O incremento na área com milho reflete o "estímulo provocado pelos bons preços de mercado que permanecem com boa estabilidade em todas as regiões produtoras", de acordo com o levantamento.

Assim, a estimativa de produção total (incluindo primeira e segunda safras) foi elevada para um intervalo de 58,42 milhões a 59,45 milhões de toneladas, ante 57,32 milhões a 58,98 milhões de toneladas na previsão do mês passado. Na temporada anterior, o Brasil produziu 57,5 milhões.

O intervalo mais alto da previsão para o cereal representaria um recorde de produção para o Brasil.

A previsão de safra de algodão também foi elevada para um intervalo de 2,05 a 2,14 milhões de toneladas da pluma, ante 1,93 milhão a 2,11 milhões de toneladas na previsão de outubro, podendo exceder o recorde da última temporada de 1,95 milhão de toneladas.

Segundo a Conab, o resultado favorável obtido na safra de algodão em 2010/11 é um dos fatores estimula produtores no pequeno incremento de área na atual safra.

"Ademais, a conjuntura internacional sinaliza um cenário positivo para os produtores, com mercado firme e manutenção de preços favoráveis ao setor produtivo", acrescentou a agência estatal.

A safra de trigo do Brasil em 2011, com colheita em fase adiantada, foi estimada em 5,07 milhões de toneladas, contra 5,12 milhões de toneladas da previsão de outubro. No ciclo anterior, o Brasil produziu 5,88 milhões de toneladas.

(Por Fabíola Gomes e Roberto Samora)