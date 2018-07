Conab reduz produtividade do trigo; safra cai, importação sobe

A produtividade média foi estimada em 2,77 toneladas por hectare, ante 2,81 toneladas na pesquisa de agosto.

Com isso, a safra que já seria menor na comparação com a passada em função de uma redução de 13 por cento no plantio, atingirá 5,21 milhões de toneladas, ante 5,32 milhões de toneladas na previsão do mês passado.

A safra do Brasil, que é um importador líquido de trigo, teria uma queda de quase 10 por cento na comparação com a registrada no ano passado (5,78 milhões de toneladas), se for confirmada a previsão da Conab.

As importações do Brasil na temporada 2012/13 foram estimadas em 6,7 milhões de toneladas, o maior volume desde 2007/08, pelo menos, de acordo com dados da Conab. No ano anterior, o Brasil importou 6 milhões de toneladas, a maior parte da Argentina.

COLHEITA

O trigo da atual temporada se encontra em processo inicial de colheita no Paraná e no ponto de frutificação a maturação no Rio Grande do Sul, Estados que participam com 92,3 por cento da área nacional.

A Conab ressaltou que os dois Estados vêm registrando boas condições climáticas até o momento. E a produtividade, apesar do ajuste feito pela Conab, ainda será maior que a registrada no ano passado (2,67 toneladas por hectare).

A área total com trigo na atual temporada é prevista pela Conab em 1,88 milhão de hectares, ou 13 por cento menor que na temporada anterior.

O Paraná que vinha liderando em tamanho de área cultivada nos últimos dez anos, desta vez apresenta a redução significativa de 27,1 por cento, sendo ultrapassado pelo Rio Grande do Sul que registrou um adicional na área de 4,7 por cento.

