Conab reduz safra de soja 2011/12 do Brasil por seca

"Tal redução se deve exclusivamente aos efeitos da estiagem, sobretudo, nos Estados da região Sul e no Sudoeste de Mato Grosso do Sul", disse a Conab em seu quinto levantamento mensal.

A estatal ressaltou que o clima adverso afetou, principalmente, o milho e soja nos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná, onde as lavouras se encontravam nas fases críticas de floração e frutificação.

A pesquisa em campo mostrou que a forte estiagem iniciada em novembro de 2011 causou perdas significativas às lavouras de soja da região Sul, reduzindo a produtividade em 15,1 por cento em relação à previsão inicial e em 25 por cento ante 2010/11, ano em que a produtividade atingiu o recorde de 3.124 quilos por hectare.

Nos Estados de Mato Grosso e Goiás, as condições climáticas estão favorecendo as lavouras de modo geral, apesar de estiagens em pontos isolados, que provocaram algumas perdas e levando a replantios.

Na temporada passada, o Brasil (segundo produtor global da oleaginosa) colheu um recorde de 75,32 milhões de toneladas, segundo a Conab.

A projeção para a produção total de milho foi elevada a um recorde de 60,83 milhões de toneladas, ante 59,21 milhões de toneladas apontadas no relatório anterior, impulsionada pelo crescimento da segunda safra.

SEGUNDA SAFRA

Na primeira estimativa para a segunda safra de milho, a Conab apontou uma produção de 25,79 milhões de toneladas, ante as 21,48 milhões de toneladas do ciclo anterior.

Segundo a Conab, em todos os Estados com expressão na produção da segunda safra, está previsto aumento significativo de área: Mato Grosso terá o maior aumento, de 28,5 por cento, com 523,3 mil hectares adicionais. Em seguida, aparecem Paraná, com crescimento de 10,3 por cento; Goiás, com 6,9 por cento; e Mato Grosso do Sul, com 6,5 por cento.

A estimativa para o algodão também foi elevada, totalizando 2 milhões de toneladas na atual temporada, contra 1,99 milhão de toneladas previstas em janeiro e também superior à produção de 1,95 milhão de toneladas do ciclo 2010/11.

No caso do trigo, a safra 2011 foi estimada em 5,79 milhões de toneladas, ou 1,6 por cento menor que no ciclo anterior, de 5,88 milhões de toneladas. Mas, segundo a Conab, esta "diferença de produção poderá ser compensada pela qualidade superior do produto colhido este ano".

A safra total de grãos do país foi prevista em 157,07 milhões de toneladas na atual temporada, ou 3,5% abaixo da produção em 2010/11, quando atingiu 162,84 milhões de toneladas.

