Conab reduz safra de soja e eleva a de milho em 11/12

Na temporada passada, o Brasil (segundo produtor e exportador global da oleaginosa) colheu um recorde de 75,3 milhões de toneladas, segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

A estimativa do governo tem ficado entre as mais conservadoras no mercado. Os técnicos da Conab consideram a produtividade obtida na safra anterior, de produção recorde, um ponto fora da curva de rendimento nacional e assim utilizam uma média de produtividade mais cautelosa para projetar a nova safra.

A Conab elevou sua projeção para a safra total de milho a 60,32 milhões de toneladas, acima do teto do intervalo previsto em novembro de 58,43 milhões a 59,46 milhões de toneladas.

A produção brasileira de algodão em 2011/12 foi estimada em 1,93 milhão de toneladas, também abaixo do intervalo entre 2,06 e 2,14 milhões indicado em novembro.

A safra de trigo foi estimada em 5,41 milhões de toneladas, ante produção na temporada anterior de 5,88 milhões de toneladas.

A produção total de grãos do Brasil em 2011/12 foi projetada pelo governo em 159,07 milhões de toneladas, abaixo da marca recorde de 162,95 milhões de toneladas da safra anterior.

(Fabíola Gomes e Marcelo Teixeira)