Conab vai adquirir até 300 mil t de milho A Conab vai adquirir, pelo Compra Direta, até 300 mil t de milho para SC, ES, norte de MG e Regiões Norte e Nordeste, onde há déficit do produto. O objetivo é oferecer ao consumidor paridade no preço do grão com o valor praticado nas importações, www.conab.gov.br.