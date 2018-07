Conaero vai elevar segurança nos aeroportos, diz SAC

Bittencourt explicou que as autoridades portuárias serão coordenadas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Para o ministro, não há incompatibilidade entre a Infraero ser a coordenadora das autoridades e, ao mesmo tempo, deter até 49% do controle dos aeroportos que serão privatizados no final do ano (Guarulhos, Viracopos e Brasília). Ele acredita também que a atuação da Infraero como coordenadora e acionista do empreendimento não deverá afastar os investidores.

Aeroporto de RN

O ministro informou que apesar dos boatos sobre a possibilidade de fracasso do leilão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante (Rio Grande do Norte), a disputa vai contar com mais de um interessado.

Sem dar detalhes, ele ressaltou que espera que tanto o leilão de São Gonçalo do Amarante quanto dos aeroportos de Guarulhos (São Paulo), Viracopos (Campinas) e Brasília sejam um sucesso. O leilão de São Gonçalo está marcado para o dia 22, na capital paulista, na BM&FBovespa.