Conar decide suspender publicidade contra sacolas } O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) decidiu, por unanimidade, que a Associação Paulista de Supermercados (Apas) deve suspender imediatamente sua campanha publicitária contra as sacolas plásticas. A representação foi feita pela Plastivida Instituto Socioambiental dos Plásticos, com base no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. O código tem um anexo sobre "apelos de sustentabilidade" na publicidade no Brasil. A campanha Vamos Tirar o Planeta do Sufoco, que visa a banir as sacolinhas plásticas dos supermercados, ganhou a adesão de quase 80% dos supermercados do Estado depois da assinatura de um acordo entre a Apas e o governo estadual, no ano passado.