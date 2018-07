Conar denuncia anúncio da Devassa

O Conselho de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu três processos contra a campanha de lançamento da cerveja Devassa Bem Loura, durante o carnaval, criada pela agência de publicidade Mood para o Grupo Schincariol.

Uma das denúncias foi feita por um consumidor, que reclama da abordagem sensual das peças protagonizadas pela socialite americana Paris Hilton. No comercial de tevê, a moça dança com uma latinha na mão próxima a uma janela, enquanto um fotógrafo tenta tirar uma foto.

O outro processo foi aberto por iniciativa do Conar e questiona promoção que teria sido feita no site de lançamento da cerveja. Promoção que o diretor da agência, Aaron Sutton, diz desconhecer. "Não recebi nenhum ofício do Conar, mas estranhei o uso do termo promoção. Acho que, quem fez a denúncia, não pesquisou e se baseou em algo que leu na imprensa."

A terceira reclamação foi aberta por solicitação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, por achar que o site da Devassa tem conteúdo sexista e desrespeitoso à mulher.

Luiz Claudio Taya, diretor de marketing do Grupo Schincariol, disse que ficou surpreso. "Mas não posso emitir qualquer opinião a respeito por não ter recebido qualquer documento do Conar." No Conar, a assessoria informava que o julgamento pode levar até 30 dias. Há prazo de 10 dias para defesa e, só depois disso, o anúncio pode ser suspenso.