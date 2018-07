Conceito '3 em 1' é tendência no Brasil

Conceitualmente, o projeto do novo shopping é semelhante ao do complexo que abriga o Cidade Jardim, na zona sul paulistana. Mas o novo espaço, com 300 mil metros quadrados, não será fechado por cancelas. Ocupado inicialmente só pelo conjunto de lojas, terá ruas abertas ao tráfego. Quando estiver totalmente pronto, estima-se que a ocupação seja 30% residencial e 70% comercial ou de serviços.

Já o cronograma do empreendimento, que nasce com a pretensão de se tornar um novo bairro da cidade, segue a linha adotada pelo mercado: primeiramente o shopping, depois os prédios. Segundo a superintendente do ParkShopping São Caetano, Beatriz Alves, essa ordem é respeitada porque o centro de compras sempre alavanca o desenvolvimento urbano do entorno.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.