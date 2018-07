Conceito existe desde 2008 O Conceito Preliminar de Curso (CPC), criado em 2008, é divulgado anualmente e serve para medir a qualidade dos cursos de graduação do País. O índice vai de 1 a 5. O CPC é composto por diversos fatores, como o desempenho dos ingressantes e dos concluintes no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), qualidade do corpo docente, recursos pedagógicos e infraestrutura, entre outros.